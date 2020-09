Minturno, sottoscritte le ordinanze che convalidano i sequestri agli ambulanti

Minturno – Sono state sottoscritte stamattina una serie di ordinanze di convalida dei sequestri amministrativi effettuati nel corso del mese di agosto dagli uomini della Polizia locale insieme a quelli della Capitaneria di porto sul territorio comunale di Minturno.

Il responsabile dell’ufficio comunale preposto ha apposto la sua firma agli atti con i quali è stata data conferma e convalida al sequestro di merce in ben otto operazioni della Municipale svolte in collaborazione con la Guardia Costiera.

Interventi di repressione, ma anche di prevenzione del commercio abusivo sul litorale di Marina di Minturno, località Pantano Arenile, ma anche sul Lungomare di Scauri che confermano l’impegno profuso nel corso della stagione turistica appena trascorsa.

In alcuni casi il personale operante ha riscontrato la mancanza di nulla osta delle autorità marittime competenti, necessario per l’esercizio del commercio su aree pubbliche demaniali marittime, in pochi altri casi la merce è stata acquisita da Muncipale e Capitaneria mentre i venditori ambulanti sono riusciti a scappare.

Tutto il materiale oggetto di sequestro è stata finora custodito nell’area dell’isola ecologica di Recillo, ma con questo provvedimento comunale e conseguente confisca verrà devoluto alle associazioni no profit o alle parrocchie, salto in caso di merce non conforme alla normativa vigente che, invece, andrà distrutta.