Slitta al 24 settembre l’avvio dell’anno scolastico a Minturno

Minturno – L’anno scolastico per gli istituti scolastico nel Comune di Minturno inizierà il 24 settembre e non come programmato il 14 settembre.

La decisione è arrivata stamattina, 8 settembre, con ordinanza dell’incaricato, tra l’altro, alla Pubblica Istruzione, Francescopaolo D’Elia. Un provvedimento alla base del quale ci sono una serie di considerazioni, prima tra tutte la richiesta di differire la data di inizio delle attività didattiche formulata dai dirigenti scolastici dell’Istituto “Marco Emilio Scauro” e “Minturno 1”.

Istanza alla quale si sommano altre valutazioni, tra le quali, la difficoltà di consegnare gli edifici scolastici nei tempi previsti – il 14 settembre – in quanto “sono stati effettuati lavori per un importo di due milioni e centomila euro”, ma anche per consentire al Comune di “ultimare i lavori di adeguamento degli istituti con i fondi messi a disposizione dai Pon – Programma operativo nazionale –“.

D’Elia ha, inoltre, specificato nella sua ordinanza come “è considerata esigenza prioritaria fornire tutte le garanzie ai minori e agli adulti di massima riduzione dei rischi di contagio da Covid 19”.

Un differimento che, tra l’altro, l’amministrazione comunale di Minturno ha evidenziato: “Non crea conflitto di interesse ed è conforme all’attività amministrativa”.

Sulla base del provvedimento è stato, quindi stabilito che studenti, corpo docenti e personale scolastico de due istituti presenti sul territorio comunale di Minturno inizieranno le attività didattiche per l’anno 2020/2021 il 24 settembre.