Anzio, manutenzione di via Batteria Siacci, approvato il progetto esecutivo

Anzio – La Giunta De Angelis ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di Via Batteria Siacci, al quartiere Falasche, con un investimento sul territorio di Anzio pari a 127.000 euro.

“Nei prossimi giorni, inoltre, – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che ha coordinato una riunione operativa con tutti gli Assessori e con i Responsabili dei varo settore dell’Ente – superata la fase di riapertura delle scuole, ripartiranno i lavori per la realizzazione di numerose opere pubbliche e per la manutenzione delle strade comunali, che si aggiungeranno a quelle già ultimate nel corso dell’anno.

In questi giorni stiamo già lavorando alla definizione del Bilancio Preventivo 2021, che contiamo di approvare entro la fine di novembre, per dare continuità all’azione amministrativa e per raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo dati”.

Sono state approvate anche le delibere, con i progetti di fattibilità tecnica, presentate dal Vicesindaco, Danilo Fontana, per la mitigazione del rischio idraulico nel comprensorio di Via della Cannuccia e di Via Casal di Claudia.