Cerveteri, uomo scompare nel nulla: era in Puglia a trovare la moglie defunta

Cerveteri – “È stato ritrovato Livio Fracas. La notizia della scomparsa era stata data lo scorso lunedì sera dai familiari residenti a Cerveteri. Livio aveva fatto perdere le sue tracce sul tardo pomeriggio, l’ultimo avvistamento a Cerveteri risaliva a quello fatto da alcuni cittadini in Piazza Aldo Moro intorno alle ore 18.00″. A comunicarlo è il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, in una nota stampa.

“Questa mattina Livio si è fatto di nuovo vivo – prosegue -, si trova in provincia di Foggia, a Poggio Imperiale, è con la figlia e sta bene. Ha fatto il viaggio in treno per andare a visitare sua moglie defunta presso il cimitero pugliese. A dare la notizia un suo amico, cittadino di Cerveteri, che è riuscito a contattarlo telefonicamente. Le autorità e i familiari di Cerveteri sono stati avvisati”.

