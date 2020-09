Cerveteri – Sradicato un autovelox a Cerveteri. Nella notte del 9 settembre è stato completamente ribaltato il dispositivo “Velo ok” in via Settevene Palo, posizionato sul territorio dalla Polizia Locale appena sei mesi fa.

Il dispositivo era stato installato all’altezza dell’uscita dalla Scuola Salvo D’Acquisto, insieme ad un secondo, ancora integro, in Via Fontana Morella sul cavalcavia verso il mare, tratto stradale che purtroppo in passato è stata teatro di gravissimi incidenti.

Entrambi gli autovelox sono stati vandalizzati più volte nel corso dei mesi, oscurati e ostacolati in ogni modo nel loro compito, ma ieri notte è stato oltrepassato il limite sradicando il “Velo ok” e distruggendolo.

Secondo la Polizia Municipale questo sarebbe solo l’ennesimo atto vandalico a danno del dispositivo, che è stato evidentemente sradicato alla base da ignoti.

