Riaprono al pubblico gli Uffici comunali di Fiumicino e Palidoro: ecco i nuovi orari

Fiumicino – Dopo il periodo di pandemia causato dal Covid-19, il Comune di Fiumicino ha deciso di riaprire al pubblico gli Uffici comunali e riattivare l’Ufficio Anagrafe situato nel quartiere di Palidoro.

Ad anunciarlo, il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca: “Dal 14 settembre riaprono regolarmente gli uffici comunali, sia della sede centrale sia di quella di Palidoro. Con una novità: da adesso anche l’ufficio di Palidoro sarà aperto il sabato per le carte di identità che comunque, lo ricordiamo, restano prorogate fino al 31 dicembre nei casi in cui non servono per i viaggi all’estero”.

Ha proseguito Di Genesio Pagliuca: “In questi mesi di chiusura forzata abbiamo adeguato i locali per renderli più sicuri sia per il nostro personale, sia per le cittadine e i cittadini che vengono per le loro necessità. Una nuova organizzazione del lavoro per la quale ringrazio tutto il personale degli uffici anagrafici e i dirigenti grazie ai quali possiamo migliorare i servizi del Comune”.

Ecco gli orari e i giorni di apertura, validi sia per Fiumicino sia per Palidoro:

Anagrafe – Elettorale:

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 9-12

martedì: 15-17

sabato (per le sole carte di identità): dalle 9 alle 10.30 si può ritirare il numero per mettersi in fila.

Stato civile

su appuntamento telefonando allo 06-65210209 o scrivendo a stato.civile@comune.fiumicino.rm.it

Albo pretorio – messi – casa comunale:

martedì : 15-17

giovedì: 9-12