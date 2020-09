Fiumicino, ecco la mappa interattiva dei lavori eseguiti nelle scuole del territorio

Fiumicino – Tra pochi giorni gli studenti di Fiumicino torneranno con la testa sui banchi. La campanella tornerà a suonare, dopo sei mesi, lunedì 14 settembre, come annunciato dal sindaco Montino (leggi qui). “Le nostre scuole sono pronte”, ha dichiarato il primo cittadino, elencando tutte le novità e i diversi lavori di ammodernamento effettuati nelle strutture del territorio. Interventi strutturali, fanno sapere dal Comune, avviati già durante il lockdown, effettuati con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme anti-contagio. Il tutto mentre alcuni presidi chiedono alla Regione di posticipare il rientro in classe a dopo il referendum del 20 e 21 settembre (leggi qui).



Clicca sulla mappa per leggere tutti gli interventi effettuati negli istituti di Fiumicino

Interventi dei lavori pubblici

In ogni plesso sono stati effettuati lavori per rendere più fluidi i percorsi e più ampi gli spazi e sono state dotate tutte le classi e gli uffici di misure anti-covid. Tra gli interventi effettuati:

– due nuove aule nella scuola Lido del Faro, ricavate dal locale refettorio con pareti divisorie, e lavori nella palestra;

– due nuove aule e una nuova segreteria nella Scuola Marchiafava, ricavate nella palestra;

– due nuove aule in via Michele Rosi ad Aranova;

– due nuove aule di materna nella scuola di Torrimpietra Lavori di ampliamento alla scuola materna Lo Scarabocchio a Fiumicino;

– un secondo ingresso e una nuova copertura alla scuola di Focene Ampliamento dell’ingresso nella scuola Madonnella;

– lavori di ampliamento alla scuola materna e primaria di via Coni Zugna (dodici nuove aule in corso di realizzazione);

– demolizione di tramezzi in muratura alla Scuola Segrè per ampliare le dimensioni delle classi. Lavori per la nuova palestra e per future nuove classi Lavori di ampliamento alla scuola Grassi di Fiumicino (3 aule);

– otto nuove aule in via Copenaghen, ricavate dai locali del centro di formazione;

– lavori per il nuovo centro di formazione di Parco Leonardo Nuova copertura alla scuola media Colombo nove aule ristrutturate da accordi con le parrocchie 480 mila euro destinati alla cura e all’arredo degli esterni per ricavare nuovi spazi fruibili per la didattica;

– 170 mila euro per sostituzione infissi nei plessi di Aranova e materna di Focene.

Interventi nei giardini (Ass Scuola)

– Potature alberi e abbattimento di oltre 70 piante ammalorate nei giardini delle scuole Lido del Marchiafava a Maccarese, via Michele Rosi ad Aranova, Colombo di Focene a Fiumicino, Torrimpietra;

– rimozione guano e disinfestazione delle scale antincendio alla Grassi di Fiumicino Sfalcio dell’erba alla Rodano;

– da marzo a oggi sanificazione, disinfestazione esterni ed interni e manutenzione del verde con cadenza mensile in tutti i plessi scolastici del territorio.

Interventi dell’Assessorato all’Ambiente

– Rimozione straordinaria di tutto il materiale ingombrante e non dalle scuole;

– stimate circa 40 tonnellate di rifiuti.

Asili Nido

– Orario completo dal 14 settembre;

– previsti 30 minuti di ingresso per ogni fascia oraria per permettere procedure Covid-19 corrette (misurazione della temperatura all’ingresso, firma di un patto di responsabilità tra scuole e genitori, potenziamento del numero delle insegnanti);

– sanificazione continua dei locali bagno e degli spazi in comune.

Scuole dell’Infanzia

– Dal 6 ottobre parte il tempo pieno;

– all’ingresso e all’uscita orari contingentati; misurazione della temperatura all’ingresso;

– punti covid in caso di febbre o sospetti casi di contagio da coronavirus;

– firma di un patto di responsabilità tra scuole e genitori;

– sanificazione continua dei locali bagno e degli spazi in comune.

Mensa scolastica

– Partenza il 6 ottobre;

– pasti serviti in classe (con poche eccezioni nelle scuole in cui i refettori non sono stati utilizzati per le classi).

Tpl Trasporto Scolastico

– Attivo dal 24 settembre;

– autobus pieni all’80%;

– misurazione della temperatura prima della salita;

– punti di raccolta dei bambini per ridurre le fermate e quindi la durata del percorso;

– mezzi sanificati dopo ogni viaggio Mascherina obbligatoria per tutti.

Tpl Trasporto Locale

– Dal 14 settembre in vigore i nuovi orari invernali;

– partenza di linee che toccano ogni località del Comune: raggiunte tutte le stazioni dei treni e a breve anche Fiera di Roma e Ostia Lido;

– potenziamento dei mezzi per le stazioni ferroviarie la mattina presto;

– potenziamento dei mezzi per le scuole superiori a Maccarese in coincidenza degli orari scolastici;

– coordinamento delle corse con gli orari di ingresso e uscita da scuole e licei Applicazione di tutte le regole di prevenzione dal Covid-19 (igienizzazione dei mezzi, obbligo di mascherina);



– Linee 1-2-3: potenziate con orari per le scuole;



– Linea 5 (Circolare Isola sacra che arriva a Lido Nord): aiuterà gli studenti che vanno a Ostia affiancando le linee Cotral;



– Linea 9: Fiumicino-Parco Leonardo più Fiera di Roma, partenza alle 6.30;



– Linee 15 e 16 partiranno da Valle Coppa ad Aranova Linea 17 a chiamata, farà comunque un giro per tutte le località servite soprattutto in entrata e in uscita dalle scuole.