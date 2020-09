Fiumicino, Poggio: “L’ottimismo di Montino sulla riapertura delle scuole è fuori luogo”

Fiumicino – “È quantomeno curioso che il sindaco Montino sulla scuola si autoincensi dicendosi ‘prontissimo’ quando, a pochi giorni dal via, nulla è pronto”, si legge in una nota diffusa da Federica Poggio, vicepresidente del Consiglio comunale di Fiumicino.

“Le cose – spiega Poggio – sono due: o vive sulla Luna o non ci racconta le cose come stanno. Decine di dirigenti scolastici hanno scritto al presidente della Regione Zingaretti di posticipare l’avvio delle lezioni. Il trasporto scolastico, se va bene, inizierà solo il 24 settembre; la mensa il 6 ottobre. Gli orari scolastici saranno ridotti. Mancano insegnanti ed educatrici di sostegno che non sono state ancora assunte. In che modo il Comune di Fiumicino si direbbe prontissimo? Fanno bene le famiglie a essere imbufalite per questo ennesimo pasticcio targato Pd-M5S che dal Governo alla Regione, passando per il Comune di Fiumicino, sembra abbiano intrapreso una guerra contro le famiglie. Presenteremo nei prossimi giorni un’interrogazione urgente per capire i motivi di questi assurdi ritardi“, conclude.

