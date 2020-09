Impennata di contagi a Latina e provincia: 35 i nuovi positivi al Covid-19

Latina – Sono aumentati notevolmente i contagi da Covid-19 a Latina e provincia. La direzione generale dell’Azienda sanitaria locale rende noto che sono ben 35 i nuovi casi positivi di oggi, tutti trattati a domicilio: sei ad Aprilia, uno a Cisterna, due a Cori, quattro a Formia, nove a Latina, uno a Maenza, uno a Norma, uno a Roccagorga, uno a Rocca Massima, tre a Sezze e tre a Terracina. Un numero considerevole al quale si sommano anche altri due non residenti in provincia.

La direzione generale dell’Asl ricorda che “al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al ‘drive in’ e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi si raccomanda l’utenza di munirsi di ricetta dematerializzata a eccezione di coloro che sono già stati contattati dal dipartimento di prevenzione di questa Asl”.

Restano sempre i vigore le disposizioni in materia di prevenzione e, infatti, l’Asl si raccomanda soprattutto con i giovani di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto della pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.