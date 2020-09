Incendio a Spigno Saturnia, a fuoco l’impianto sportivo lo “Splash”

Latina – E’ avvolta dalle fiamme la struttura sportiva di Spigno Saturnia, lo Splash: ha preso fuoco per cause ancora del tutto ignote. Uno dei principali impianti sportivi della zona che serve non solo il Comune di Spigno Saturnia ma anche Formia, Minturno e Comuni limitrofi è attualmente avvolta dalle fiamme.

Oltre al fuoco una densa e scura nube di fumo si è alzata nel cielo avvolgendo la zona e raggiungendo i centri vicini. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco chiamati al non facile compito di sedare il rogo prima che si propaghi anche alle vicine abitazioni. Solo nelle prossime ore sarà possibile dare risposte sulle cause di un incendio che sta tenendo i cittadini con il fiato sospeso. L’idea che si sta facendo spazio, al momento, è quella di un corto circuito.