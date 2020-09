Insieme per il mare: “La destagionalizzazione una nuova opportunità per Fiumicino”

Fiumicino – L’associazione “Insieme per il mare” attiva sin dal 2006, presieduta dall’Ammiraglio Claudio Gaudiosi, svolge attività di promozione sociale, sviluppo e tutela ambientale legate sia al mare che al territorio costiero, ed è lieta di comunicare il suo pieno sostegno e la sua convinta adesione al progetto di destagionalizzazione del Comune di Fiumicino (delibera n. 77 del 30-07-2020), relativo alle attività turistico-ricreative pertinenti alle concessioni demaniali marittime. Infatti, in base a tale delibera gli operatori balneari del comune di Fiumicino potranno prolungare le loro attività per tutto il corso dell’anno, oltre che nella stagione estiva.

A tale proposito, espone Riccardo Di Giuseppe, Responsabile Scientifico: “la nostra Associazione oltre a vantare una consolidata esperienza sulla didattica ambientale, si pone come l’interlocutore e partner privilegiato di sicura affidabilità per progetti destagionalizzati presso gli stabilimenti balneari in quanto promotori del progetto “Il mare d’inverno” lanciato nel corso del 2019 “.

Infatti l’Associazione “Insieme per il mare” ha dato vita pioneristicamente al progetto “Il mare d’inverno” con il patrocinio della Città di Fiumicino e della Pro Loco Fregene Maccarese con l’attiva collaborazione dell’Assessorato alla scuola di Fiumicino al fine di consentire esperienze didattiche ambientali “in campo”, spostandole quindi dalle aule scolastiche agli stabilimenti balneari.

Come meglio illustrano – Sergio Alessi (Responsabile Organizzazione) e Roberto Picca (Vice presidente), “questo progetto ha anche il fine di favorire il dialogo e la collaborazione con tutti gli operatori economici del mare, per sviluppare anche nuove idee e progetti finalizzati a fornire maggiori strumenti di conoscenza e consapevolezza ai ragazzi, attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti.

A questo proposito un particolare ringraziamento lo rivolgiamo a Carlo Del Buono presidente dell’associazione “Maccarese da Vivere” che raggruppa diversi imprenditori titolari di stabilimenti del territorio e altri cittadini, che ha convintamente tenuto a battesimo il progetto stesso nel suo stabilimento la “Rambla” di Maccarese. Ora dopo la necessaria sospensione del progetto a causa del Covid19, l’Associazione riprenderà la pianificazione delle sue attività per la nuova stagione didattica.

Pertanto sono invitati tutti gli operatori balneari del comune di Fiumicino ad aderire alla campagna di destagionalizzazione delle attività balneari, sottoscrivendo il modulo di adesione a tale campagna e prendendo contatti con la nostra associazione per predisporre uno specifico programma di eventi formativi e di progetti didattici”.