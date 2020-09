Niente bonus affitto ad Ardea, l’opposizione: “A farne le spese sono i cittadini”

Ardea – “L’infausto episodio di mancata ammissione del Comune di Ardea al finanziamento del bonus per affitti, destinato alle famiglie a basso reddito, evidenzia ancora una volta la mancata risposta di questa Amministrazione alle legittime aspettative dei cittadini”. A dichiararlo in una nota sono Cambiamo, Arde@ Futura, Fratelli d’Italia e il gruppo misto.

“Del difetto di coordinamento tra l’organo di indirizzo politico e gli uffici amministrativi – spiegano dall’opposizione – ne fanno le spese le fasce più deboli della popolazione, per le quali nessuna discolpa è ammissibile. La considerazione dell’esiguità delle richieste, poi, soprattutto nel mondo del ‘nessuno è lasciato indietro’, stride con una seria assunzione di responsabilità che tarda a venire. Facciamo assegnamento, nel caso dell’apertura di ulteriori termini, su una maggiore vigilanza di governo, poiché ai cittadini in stato di bisogno poco importa dei pasticci di palazzo”, concludono.

