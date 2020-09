Ostia, una svastica sul petto di Paolo Orlando: oltraggiata la statua

Ostia – E’ comparsa una svastica sulla statua in onore di Paolo Orlando, posizionata davanti la stazione di Lido Centro a Ostia.

L’opera situata all’interno del Giardino Paolo Orlando, potrebbe essere stata vittima nelle scorse notti di vandali in cerca di qualche bravata. I teppisti ci sarebbero andati pesanti sulla scultura, incidendo – probabilmente con una lama – sul ferro battuto una svastica.

Il simbolo che riconduce all’esperienza nazista, attualmente è visibile al centro dell’opera ad altezza del petto. Il marchio è molto evidente all’occhio umano, poiché l’incisione di colore grigio scuro fa contrasto con la base beige/verde chiaro della scultura.

Sulla situazione si è attivato il CdQ Lido Centro, che attraverso il presidente Vincenzo Giojelli fa sapere: “Con il Comitato abbiamo aperto una Pec con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, dove abbiamo segnalato il deturpamento della statua di Paolo Orlando. Il mezzobusto infatti è stato vandalizzato con l’incisione del simbolo di chiara apologia nazista. Ho chiesto alla Sovrintendenza d’intervenire velocemente sulla problematica, considerato come ciò offende la memoria di un grande personaggio del nostro territorio e soprattutto i cittadini che vivono in questo quartiere”.

Ha proseguito il Presidente del CdQ Lido Centro: “Da diverse settimane facciamo i conti con azioni vandaliche nel nostro quadrante cittadino. Sul muro che si trova alle spalle della Parrocchia di Regina Pacis, da diverso tempo si alternano scritte e murales di chiaro carattere politico. Puntualmente ci troviamo davanti a slogan vicini al mondo dell’estrema destra, che poi qualche ora dopo vengono cancellati per far posto a frasi dei gruppi d’estrema sinistra. Una “cane che si morde la coda” tra gruppetti politici, che nel concreto favoriscono solo il degrado nel nostro quartiere e sporcano i muri presenti in questa zona centrale di Ostia”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio