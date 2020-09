Riapertura scuole a Fiumicino, Calcaterra: “Abbiamo seguito le decisioni del Governo”

Fiumicino – “L’Amministrazione comunale ha fatto il possibile per far aprire le scuole in sicurezza il 14 settembre, seguendo quelle che sono state le decisioni di Governo e Regione”. Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico Stefano Calcaterra in risposta alle recenti dichiarazioni della vicepresidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Federica Poggio (leggi qui).

“Come mai – prosegue – la vicepresidente del Consiglio comunale Poggio non ricorda che anche le regioni italiane guidate dalla Lega hanno deciso di aprire il 14 settembre? Non solo dunque, quelle a guida Partito democratico”.

“In ogni caso – conclude il Calcaterra – in questa fase delicata per tutti l’allarmismo è inutile, serve invece una grande attenzione, che è quella che ha dimostrato l’Amministrazione comunale in queste settimane. Consiglio un maggior senso di responsabilità: serve agli alunni, che dovranno affrontare il nuovo anno scolastico, alle loro famiglie e al personale scolastico”.

