Rientro a scuola, Coronas: “Montino non si nasconda, i sindaci hanno la facoltà di posticipare”

Fiumicino – “Si avvicina la data del rientro a scuola, fissato per il 14 settembre, ma la confusione sembra solo aumentare. In seguito alle numerose richieste riguardo la posticipazione del rientro, il Comune di Fiumicino ha sostenuto pubblicamente (leggi qui) che la data è stata decisa dal Ministero e dalla Regione e che l’Amministrazione Comunale non abbia voce in capitolo per quanto riguarda eventuali anticipi o posticipo dell’apertura delle scuole”. Lo afferma una nota a firma di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino.

In realtà, Anci Lazio afferma il contrario: è vero che la decisione di riaprire il 14 settembre è ufficiale, ma è vero allo stesso modo che chi ha delle difficoltà, potrà servirsi delle ordinanze per posporre l’avvio delle lezioni. Quindi, in caso di problemi, i sindaci possono posporre in autonomia. Perché, allora, ci si ostina a dire che non hanno facoltà decisionale?

Tra l’altro, lo stesso Garante per l’Infanzia di Fiumicino, Roberto Tasciotti, ha evidenziato pubblicamente delle criticità (leggi qui), eppure non è stato minimamente preso in considerazione. Le sue proposte sono cadute nel vuoto. Ennesimo esempio – conclude Coronas – di come il Comune sia gestito come un feudo, senza democrazia”.

