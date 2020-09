Russo D’Auria: “Utilizzare questo periodo per ripensare le politiche giovanili”

Fiumicino – “Ora che si avvicina la riapertura delle scuole, torna più che mai di attualità l’argomento ‘giovani’. Il coronavirus ha modificato alcuni comportamenti, ma i cambiamenti nei rapporti interpersonali rischiamo di farli diventare un conto salato nel futuro”. Lo afferma Mario Russo D’Auria, leader di Gil (Gruppo indipendente libero per Fiumicino).

“Certo la necessità di salvaguardare la salute fisica è fondamentale – spiega Russo D’Auria -, ma lo è altrettanto quella della salute mentale, della capacità di relazione, dello scambio umano.

Va anche detto che a Fiumicino, già da tempo si sta evidenziando la mancanza di spazi adeguati per i giovani, di luoghi di incontro sociale e culturale, di una politica attenta ai bisogni delle nuove generazioni.

Il lockdown non ha fatto altro che dare il colpo finale, distanziando ancora di più chi resta ligio alle regole, e dunque isolandolo, o al contrario favorendo assembramenti da parte di chi non capisce proprio il concetto di regola e rispetto. Ma non è una colpa da affibbiare ai giovani, bensì siamo noi di una certa età che dobbiamo porci l’interrogativo: dove abbiamo sbagliato?

C’è bisogno di una sterzata netta nelle politiche dedicate ai giovani – prosegue -; questo periodo deve essere una sorta di stop utile a ripartire, ripensando il futuro con un approccio diverso. Tra poco l’arrivo di un vaccino consentirà nuovamente di riunirsi, abbracciarsi in sicurezza, condividere emozioni e situazioni. Mi chiedo: come ci stiamo preparando? Non perdiamo questa occasione che lo stop ci ha importo – conclude Russo D’Auria -. Ora è il momento di ragionare e muoversi, passando dal pensiero all’azione”.