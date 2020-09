Scuola, la preoccupazione di Anffas Ostia: “Pochi insegnanti di sostegno”

Ostia X Municipio – “Siamo consapevoli della situazione emergenziale che stiamo vivendo e delle difficoltà alle quali si sta andando incontro per affrontare la cosiddetta ‘convivenza con il Covid-19’, ma non possiamo non far nostre le preoccupazioni di tante famiglie in merito alla mancanza degli insegnanti di sostegno, figure centrali per il percorso scolastico dei bambini e dei ragazzi con disabilità in team con gli educatori specialistici e le equipe riabilitative”. È quanto si legge in una nota stampa dell’associazione Anffas Ostia Onlus, associazione nazionale famiglie e persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo.

“Una grave carenza – prosegue – che se confermata rischia di minare la crescita e il lavoro che in questi anni è stato fatto per preparare i nostri ragazzi ad affrontare nel miglior modo possibile la scuola. Per questo auspichiamo che si possa nel più breve tempo possibile risolvere questa criticità e ‘normalizzare’ per quanto possibile in questa situazione l’impatto con il nuovo ciclo di studi”.

“Da parte nostra c’è tutta la disponibilità a collaborare dove fosse possibile – continua l’Associazione -. Ci fa piacere sottolineare come da luglio, insieme a molti istituti del territorio, si stia lavorando nella più completa armonia proprio per fare in modo che l’avvio delle lezioni per gli studenti con disabilità intellettiva e del neuro sviluppo sia la migliore possibile e in totale sicurezza“.

“Manteniamo attivo lo sportello ‘Sai?’ per dubbi, richieste d’aiuto ed eventuale tutela per tutte le famiglie”, conclude Anffas Ostia Onlus.

