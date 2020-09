Tragedia a Formia: donna trovata morta nel suo appartamento

Formia – Tragedia a Formia: una signora anziana è stata trovata morta nel suo appartamento, in via degli Archi, messo completamente a soqquadro.

Per ora, nessuna ipotesi è stata esclusa dagli inquirenti. Sul caso, intanto, è già stata aperta un’indagine dalla Procura di Cassino. Molto scossa dalla vicenda l’intera comunità formiana, in particolare, gli abitanti della zona, ancor più perplessi per le circostante ancora poco chiare.

