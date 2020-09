Trigoria e la maledizione del crociato: in 6 anni 19 infortuni al ginocchio

Roma – Nicolò Zaniolo fa il bis: dopo il crociato destro, rompe anche il sinistro (leggi qui). L’ennesimo stop in casa As Roma sembra confermare la maledizione di Trigoria, che nell’arco di una manciata di anni ha visto alcuni giocatori giallorossi frequentare più Villa Stuart dell’Olimpico.

Sedici infortunati al ginocchio, di cui 12 difensori: in tre se lo sono rotto addirittura due volte. Il totale è di 19 crociati lesionati negli ultimi 6 anni. Il piccolo gioiello classe ’99, dunque, è solo l’ultimo della sfortunatissima lista.

Il primo infortunio significativo risale al 2014: Kevin Strootman va giù durante una gara col Napoli e lesiona il crociato sinistro, salta il mondiale e a seguito di diverse complicazioni resta fermo un anno intero. Dopo di lui la lista si allunga velocemente: il primo è Florenzi che rompe il ginocchio ben due volte; c’è poi Karsdorp, fermato durante la prima partita con la Roma.

Segue Rüdiger, che si infortuna con la nazionale tedesca, poco prima di essere ceduto. Tra gli sfortunati ricordiamo anche Mario Rui, che lesiona il crociato durante la tournée in Usa al primo anno da romanista.

Una menzione speciale è per la rottura del ginocchio di Emerson Palmieri, avvenuta il giorno del tristissimo addio di Totti. Durante il suo prestito secco, Zappacosta l’Olimpico quasi non lo vede: dopo un paio di presenze in giallorosso è già sotto i ferri.

Ultimo della lista, con due rottura nell’arco del 2020, è Nicolò Zaniolo, ma gli infortuni articolari non sono solo un problema della prima squadra, infatti nello stesso arco di tempo, si sono lesionati anche 7 crociati della Primavera: Calafiori, Luca Pellegrini, Bouah (due volte), Nura, Ponce, Bianda e Capradossi.

Le tante polemiche, le proteste e gli sfottò dei tifosi, le lamentele degli stessi giocatori per le condizioni dei campi di Trigoria hanno smosso la Presidenza dell’AsRoma, che nonostante abbia fatto rifare tutti i terreni di gioco non ha risolto il problema.

Il lavoro dello staff medico e di quello tecnico non è, ancora, mai stato messo seriamente in dubbio ma qualcosa preoccupa, che siano i recuperi lampo, frutto di una riabilitazione incompleta, o una cattiva preparazione fisica non è debito saperlo ma le teorie e i sospetti fioccano.

La ciclica sfortuna giallorossa non può essere davvero frutto di una maledizione, il tifo e i giocatori chiedono risposte e se non soluzioni immediate almeno uno studio approfondito del problema con qualche tamponamento, che tuteli la salute della rosa capitolina.

