Ostia X Municipio – Prima della riapertura delle scuole, domenica 13 settembre 2020, il Parco archeologico di Ostia antica offre due laboratori didattici alle famiglie con bambini d’età compresa tra 6 e 11 anni: i laboratori sono gratuiti e i bambini non pagano l’ingresso al Parco.

Per iscriversi ai fantastici laboratori di Ostia antica è essenziale che i genitori inviino al più presto una mail di prenotazione all’indirizzo pa-oant.laboratorididattici@beniculturali.it

Foto 3 di 3





Dalle 17 alle 19, cioè fino alla chiusura del Parco, Claudia Parente insegna a realizzare un foglio di carta pulito partendo da carta di giornale e altra carta già finita nel cestino (come i volantini pubblicitari che troviamo nella cassetta postale). Sette bambini potranno impadronirsi di una tecnica nata in Cina e perfezionata già nel medioevo dai mastri cartai di Fabriano.

“Carta, cartina, cartaccia!” è il laboratorio che spiega ai bambini come e dove è nata la carta e quando è arrivata in Italia. Ma bando alle chiacchiere! Presto, mettiamo mano agli strumenti: trasformiamo insieme la polpa di cartaccia in fogli asciutti e puliti; e rileghiamoli per lasciare Ostia antica con un blocchetto per appunti fresco di pressa.

Altri 7 bambini, i più intrepidi, possono invece aiutare l’antropologa Valentina Caleca a riconoscere le ossa degli animali vissuti tanto tempo fa a Ostia. Ogni bambino maneggerà ossa vere, imparando ad osservarle e a rigirarle per scoprire il punto di connessione con il resto dello scheletro.

Bovidi ed equini, il gatto e l’istrice sono alcuni dei mammiferi nei quali si imbattono spesso gli archeologi: e per questo sono i protagonisti del laboratorio “Archeozoologi per un giorno”. I bambini, divertendosi, imparano a scoprire cosa ci raccontano i resti degli animali e apprendono le tecniche di osservazione e di analisi.

In quasi due ore di spasso completano una ricerca, aiutati da Valentina Caleca e dal suo meraviglioso atlante osteologico, uno scrigno di carta con le figure di tutti gli animali conosciuti. Ai 7 fortunati partecipanti sarà regalata una dispensa con i nomi degli animali e delle loro ossa.

I laboratori si svolgono all’aperto nella splendida cornice del Parco archeologico di Ostia antica, all’ombra degli alberi con vista sul teatro e sull’area archeologica, nel pieno rispetto della normativa nazionale per il contenimento del contagio da Covid-19 (scarica le Linee guida del Parco e le Linee guida del Governo). I bambini e i loro accompagnatori dovranno igienizzare le mani e indossare la mascherina durante i laboratori.

Prima di iniziare le attività, ai genitori verrà chiesto di firmare per presa visione l’Informativa alle famiglie e l’Informativa per il trattamento dei dati personali. I laboratori si svolgono all’aperto e potrebbero essere cancellati in caso di maltempo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio