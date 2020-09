Alessia Zecchini al Mediterranean Contest: “Finalmente la mia gara del 2020, obiettivo -114 metri”

Tornerà negli abissi più profondi la Regina del Mare. E proverà a scendere un po’ più giù, a meno 114 metri. Alessia Zecchini non vede l’ora di ricominciare a gareggiare e di immergersi soprattutto sfidando se stessa e il suo respiro.

La pluricampionessa mondiale e detentrice di molteplici record di apnea tenterà di conquistare un altro primato storico nelle acque di Cefalù. Al “Mediterranean Contest Trofeo Salvimar”, l’atleta azzurra, orgoglio dello sport tricolore, parteciperà alla competizione sabato prossimo: “Finalmente la mia prima e unica gara del 2020 è arrivata!”. Lo scrive Alessia sulla sua pagina ufficiale Facebook seguita da oltre 25 mila persone.

La Zecchini è la Dea italiana degli abissi. Si è immersa nelle acque di tutto il globo, strappando quel biglietto bianco attaccato alla piattaforma perpendicolare al suolo marino, riportante la profondità raggiunta e anche tantissimi record personali. La donna più vincente della storia in apnea. Quei -114 metri come obiettivo in Sicilia, rappresentano appunto un record assoluto.

Alessia tenterà il tuffo più profondo mai realizzato da un italiano nel Mediterraneo. E questa misura marina comprende anche la migliore prestazione mondiale femminile. Ha abituato la campionessa azzurra ai successi. Il precedente record le appartiene con grande classe agonistica: -113 metri. Raggiunti lo scorso anno in specialità “monopinna“. Scrisse la storia in Honduras. Un 7 agosto da ricordare.

Centinaia le sue medaglie e le competizioni a cui ha partecipato. Sempre con quel dolce sorriso di donna fortissima, pronta a sfidare gli abissi: “E’ stato un anno complicato – scrive ancora su Facebook – cambi di programma e obiettivi dettati dal Covid-19”. Si sa. Lo sport è stato pesantemente condizionato dalla diffusione della pandemia e l’attività agonistica di Alessia non è stata esente da questa piaga sanitaria. Ma con le dovute accortezze e protocolli tutto può ricominciare. Come può tornare la grande emozione di una campionessa che attende con ansia di tornare laggiù, dove il creato sembra avere un significato più spirituale e ampio: “La voglia di mettersi in gioco non è mai mancata”. Lo sottolinea Alessia sui social.

D’altronde l’atleta azzurra abituata a sfidare le leggi della natura fisica sul fondo del mare non può che sentirsi particolarmente eccitata per questa prossima gara e in acque italiane. Un ritorno azzurro in tutto i sensi. La gara del 12 e 13 settembre sarà in apnea allora. Assetto costante e con attrezzi (monopinna/bi-pinne con stile alternato). La specialità del cuore della Zecchini.

L’evento è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Mediterranea. Un intero week end sotto al mare. Un canto sportivo e una emozione che resterà. Il mare blu e la sua carezza, anche se sulla muta: “Mi immergerò nelle splendide acque di Cefalù per coronare questa stagione Outdoor con i miei amici di “Mediterranea” – prosegue a scrivere Alessia – mi hanno aiutato – prosegue – e supportato in questo periodo”. Una sfida con se stessa, da vincere ancora.

MEDITERRANEA Contest – Trofeo Salvimar 🏆 Finalmente la mia prima e unica gara del 2020 è arrivata!!! 🤩È stato un… Publiée par Alessia Zecchini sur Mardi 8 septembre 2020

(Il Faro online)