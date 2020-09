Anche Sabaudia posticipa l’apertura delle scuole: ecco quando si tornerà sui banchi

Sabaudia – Non è ancora ufficiale, nel senso che, al momento, non risulta esservi una delibera che lo confermi, ma anche a Sabaudia le scuole (almeno alcune) non riapriranno il 14 settembre.

A farlo sapere, però, in via ufficiosa, per il momento è il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, che sui suoi canali social spiega: “Anche Sabaudia, come altri Comuni della provincia di Latina, opterà per la riapertura posticipata delle scuole. Viste le richieste dei due dirigenti scolastici, formalizzerò la decisione con apposita ordinanza sindacale: elementari e medie riapriranno il 22 settembre mentre gli alunni della materna potranno tornare a scuola il 24 settembre.

Tutto era pronto per l’inizio fissato a lunedì prossimo ma – conclude il Primo cittadino – l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere secondo le richieste dei due Istituti scolastici del territorio”. Sebbene incalzata dai suoi concittadini, il Sindaco non si è sbilanciata sulla riapertura delle scuole superiori, che, per ora, sembrerebbe ancora fissata per lunedì.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia