Arrestato un 37enne di Gaeta: fermato a Minturno con la cocaina

Minturno – I carabinieri della stazione di Scauri, coadiuvati dal Comando Compagnia di Formia, ieri pomeriggio hanno arrestato a Marina di Minturno, in via Starzetta, un 37enne di Gaeta.

A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette. Il 37enne custodiva anche la somma anche 610 euro.

I miltiari, però, non si sono fermati alla perquisizione personale e hanno ritenuto opportuno procedere anche di effettuare una ispezione domiciliare nel corso della quale hanno rinvenuto altre quattro dosi di cocaina, e 1,65 grammi di hashish oltre a materiale utile al confezionamento.

Tutto il materiale trovato è stato posto sotto sequestro e il 37enne arrestato, seppure ristretto in regime di domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per essere giudicato con rito direttissimo.