San Francisco – La California continua a bruciare, mentre in un incendio nel nord dello Stato, nella contea di Butte, tre persone sono morte a causa delle fiamme. Sono oltre 14mila i vigili del fuoco che attualmente stanno lavorando per contenere e domare i 28 principali incendi in corso.

Finora è stato calcolato che siano andati distrutti quasi 10mila chilometri quadrati di vegetazione. I tre morti di cui è stata data notizia dalle autorità portano a 11 il totale delle vittime degli incendi di quest’anno, compresi due vigili del fuoco.

Scenario da film a San Francisco, dove gli incendi che stanno devastando la California, distruggendo quasi 10mila chilometri quadrati di vegetazione, hanno creato una cappa di fumo rosso che ha oscurato il sole, colorando tutto di arancione e immergendo la città in uno scenario apocalittico e quasi ‘alieno’. “Sono le 10 del mattino – ha raccontato un’italiana residente a Piedmont, nei pressi dell’Università di Berkeley – ma sembra sia sera. Luci accese e cenere dappertutto, ce la ritroviamo anche in casa”. (fonte Adnkronos)