Cerveteri, alla Unicoop Tirreno l’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”

Cerveteri – Unicoop Tirreno in campo per sostenere la formazione e l’istruzione di bambini e ragazzi. Il Comitato Soci di Unicoop Tirreno di Cerveteri di Via Paolo Borsellino, nella giornata di sabato 12 settembre per l’intera giornata sarà impegnato nell’iniziativa “Dona la spesa per la scuola”, una giornata di raccolta di materiale scolastico da donare a chi ne ha più bisogno.

“La realtà di Unicoop Tirreno da sempre si manifesta estremamente attenta alle esigenze delle comunità in cui sono presenti i propri punti vendita – ha detto Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – anche qui nella nostra città, spesso la Coop, con il coordinatore Roberto Giomi e il Comitato Soci Unicoop Tirreno di Cerveteri, si sono resi disponibili in importanti iniziative di sensibilizzazione ambientale e di solidarietà.

Nella giornata di sabato 12 dunque, invito, chi può e ne ha piacere, ad aggiungere alla propria spesa uno o più prodotti di cancelleria e lasciarli ai volontari presenti all’entrata del supermercato. Con davvero poco, possiamo contribuire a questa importante iniziativa che promuoviamo con grande piacere”.

Si possono acquistare quaderni, risme di carta, colla stick, pennarelli, penne e matite, gomme, temperamatite, astucci, forbici, copertine per quaderni e cartelline.