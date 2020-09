Civitavecchia, l’Adsp ha nominato Massimo Soriani nuovo Segretario Generale

Civitavecchia – Scelto il nuovo Segretario Generale per i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta: il 9 settembre al Molo Vespucci, il Comitato di Gestione dell’Adsp ha nominato all’unanimità Massimo Soriani.

Soriani è stato nominato in quanto membro, da tempo, dell’organico della segreteria tecnico-operativa, ruolo che gli ha consentito di maturare l’esperienza e gli ha assicurato le qualità professionali e dirigenziali per prendere su di sé, in via temporanea, le responsabilità degli atti e dei provvedimenti propri del nuovo incarico.

Il Presidente dell’Adsp, Francesco Maria di Majo ha proposto Soriani, come sostituto dell’uscente Roberta Macii, anche in ragione della sua pregressa pluriennale esperienza come Segretario Generale dell’allora Autorità Portuale di Brindisi.

“Desidero ringraziare i membri del Comitato – ha dichiarato di Majo – per aver appoggiato la mia scelta di attribuire l’incarico di Segretario Generale facente funzioni a Massimo Soriani. Un doveroso grazie, quindi, a Soriani che si è reso, fin da subito, disponibile a ricoprire ulteriori incarichi“.

“Ritengo pertanto che, per i prossimi mesi, fondamentali per il futuro dei porti del nostro network – ha continuato il Presidente dell’ Adsp -, potremmo operare al meglio con spirito di collaborazione, sinergia e stima reciproca“.

Inoltre il Comitato di Gestione dell’Adsp ha discusso della nuova autorizzazione, della durata di un anno, per lo svolgimento delle operazioni portuali per il caricamento di materiale lapideo di varie dimensioni proveniente dalla cava di Montalto di Castro, utile alla realizzazione di scogliere, imbasamenti e simili.

Il nuovo traffico movimenterà circa 40 mila tonnellate complessive con un rateo di carico di 2000 tonnellate per viaggio ed una frequenza, condizioni meteo permettendo, di un carico alla settimana (10 mila tonnellate al mese).

Le operazioni, per le quali non è prevista sosta temporanea di materiale destinato all’imbarco, si svolgeranno presso le banchine della nuova darsena traghetti, nel quadrante settentrionale del porto, per consentire un rapido ingresso ed uscita dei veicoli destinati alla caricamento dal vicino varco nord.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia