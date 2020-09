Covid 19 a Latina e provincia, dati confortanti: diminuiti i contagi

I dati fatti pervenire dalla direzione generale dell’Asl circa i contagi di oggi fanno tirare un sospiro di sollievo, visto il notevole calo registrato da ieri a oggi. Sono nove i nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio, riscontrati nella giornata di oggi, due a Cisterna, uno a Latina, uno a Sezze, tre a Terracina e due a Pontinia.

Un dato confortante, quindi, visto che da ieri il calo è stato di ben 26 unità a Latina e in Provincia. Restano vigenti tutte le disposizioni già rese note dalla direzione generale dell’Azienda sanitaria locale sia in merito alla modalità di registrazione e accesso al “Drive in” per la quale si raccomanda l’utenza di munirsi di ricetta dematerializzata, ma anche e soprattutto restano in vigore le norme per evitare la diffusione del virus.

“Si raccomanda – scrive l’Asl – a tutta la popolazione e in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid 19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto della pandemia, rispettando rigorosamente le vigente prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.

In particolare, però, i sanitari si raccomandano con quanti sono stati sottoposti ad accertamento per verificare l’eventuale positività al virus di “rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell’esito del tampone”.