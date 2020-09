Dragona, la Paoletti smentisce: “La scuola Argento Vivo riaprirà il 14”

Ostia – L’assessore Germana Paoletti ufficializza l’apertura della scuola Argento Vivo per il 14 settembre. L’Assessore alla Scuola del X Municipio smentendo le voci di alcuni quotidiani nazionali, ha confermato come i bambini torneranno regolarmente a frequentare le lezioni nel plesso scolastico di Dragona senza eventuali rinvii.

A riguardo l’assessore Paoletti dice: ““Nessun rinvio. La Scuola dell’infanzia Argento Vivo di Dragona aprirà regolarmente lunedì prossimo, il 14 settembre. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati: la mattina dalle 8 alle 10 e il pomeriggio nella fascia 15.30/16.30. Per i nuovi iscritti si è pensato di farli entrare giovedì 17 così da consentire l’inserimento dei piccoli con la presenza delle mamme. Tutto come previsto dal decreto del Governo centrale e dal progetto 1/6 Argentovivo. Ed ancora, una cosa ci tengo a sottolinearla: anche la mensa partirà dal primo giorno ed anche per i nuovi iscritti che ne faranno richiesta”.

