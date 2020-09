Fondi, al via la 2° edizione dell’evento benefico “La Forza delle Donne – Io non ho paura”

Fondi – Domenica 13 Settembre 2020, alle ore 19:00 presso la Tenuta Vento di Mare (in via S. Antonio n. 486, loc. Salto di Fondi), avrà luogo la seconda edizione di , evento benefico di moda e spettacolo con modelle di eccezione: le donne operate al seno dei Comitati Andos di Fondi, Sezze, Latina, Velletri insieme all’Associazione Le Brigantesse di Itri, unite per mandare un messaggio di forza e positività alle tante donne che stanno affrontando una diagnosi di tumore al seno. Una testimonianza da donna a donna, alla pari, da chi ha vinto la battaglia a chi la sta conducendo. Un messaggio a non mollare, a non isolarsi, a nascondersi perché malata di tumore.

L’iniziativa, organizzata da Tenuta Vento di Mare e Red Carpet in collaborazione con Andos Comitato di Fondi e patrocinata dal Comune di Fondi, sarà presentata da Manila Nazzaro e vedrà come ospite musicale Enrica Tara e in qualità di testimonial Valeria Altobelli. Lo spettacolo è a cura della Compagnia di Danza Movin’Beat.

Le donne operate al seno indosseranno le Collezioni di Vivien Luxury e saranno preparate da Abiti Sposa e Cerimonia Showroom Test Sposa e Cerimonia. Le acconciature e il trucco saranno curate da Simona Capuano, look maker. La MUA – trucco è la Wellness Suite – Estetica Clinica Integrata.

Supportano la manifestazione in qualità di sponsor: BlueCarCompany, Imago studio Ph, Caseificio Porta Roma, Del Prete srl, Trony, L’ortolano, Maurys, Md.

“L’evento “La Forza delle Donne” è il nostro inno alla vita, – afferma la presidente del Comitato di Fondi Regina Abagnale – la nostra testimonianza che il tumore al seno può essere sconfitto e la battaglia è meno ardua se il percorso viene condiviso con associazioni come Andos, che cammina al fianco delle donne operate al seno, le accoglie, le ascolta, le supporta e se ne prende cura anche attraverso attività volte a far riscoprire e valorizzare la femminilità messa a dura prova nel corso delle terapie oncologiche”.

“L’idea del progetto di estetica oncologica nasce per aiutare le donne operate al seno a prendersi cura del proprio aspetto fisico durante e dopo le terapie oncologiche, – spiega l’Amministrazione Comunale – offrendo loro idee e consigli per fronteggiare meglio gli effetti indesiderati dei trattamenti e riuscire a guardarsi allo specchio con un sorriso, contribuendo alla “rinascita della bellezza” anche nel corso delle cure oncologiche.

L’iniziativa prevede la realizzazione di sportelli di estetica oncologica con laboratori esperienziali – trucco oncologico, riflessologia plantare, consigli tecnici per il corretto uso delle parrucche – per le pazienti oncologiche che afferiscono agli ospedali “San Giovanni di Dio” di Fondi e dell’Ospedale “Fiorini” di Terracina”.

Nel rispetto delle norme per la sicurezza anti Covid-19 è possibile partecipare all’evento tramite prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 393-9743373. L’invito prevede una donazione di 20 euro che contempla spettacolo e cena. L’intero ricavato della donazione andrà a finanziare il progetto “La Rinascita di Venere – La Forza delle Donne”, promosso e realizzato dal Comitato Andos di Fondi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi