Fondi posticipa l’apertura delle scuole: si tornerà sui banchi il 28 settembre

Fondi – Anche Fondi posticipa l’apertura delle scuole: si tornerà sui banchi il prossimo 28 settembre, come ufficializzato dall’ordinanza n°50 di oggi. Tale decisione riguarderà ogni scuola di ordine e grado (purché comunale) presente sul territorio.

Una data particolare, quella del 28, ma che diventa comprensibile anche in virtù del fatto che, non solo la città, come il resto d’Italia, sarà chiamata a votare per il Referendum, ma anche per le elezioni comunali. Motivazione questa, che deve aver spinto il vicesindaco facente funzioni Beniamino Maschietto a spostare ulteriormente di altri 4 giorni (rispetto ai Comuni limitrofi, che hanno fissato la riapertura al 24 settembre) il ritorno sui banchi.

Non solo elezioni, però. Le motivazioni sono anche altre e provengono quasi tutte dalle criticità rilevate dai dirigenti scolastici. E infatti il Vicesindaco spiega: “I dirigenti dell’Istituto Amante e dell’istituto Aspri hanno chiesto di posticipare l’apertura, segnalando che l‘organico risultava ancora incompleto, che gli arredi e i Dpi non erano ancora arrivati e anche che vi erano ancora dei lavori in corso. Criticità sono state segnalate anche in merito al servizio di trasporto scolastico e alla necessità di trovare nuove soluzioni in vista dell’obbligo del distanziamento sociale“. Queste stesse criticità, sono poi state ampiamente condivise anche dai presidi delle scuole superiori del territorio.

Una decisione, insomma, ponderata quella del vicesindaco Maschietto, che, infine, ha tenuto conto anche della spesa pubblica da affrontare, in quanto gran parte delle scuole sarebbero state seggio elettorale e che le stesse, quindi, sarebbero state oggetto di una doppia disifenzione e sanificazione, i cui costi sarebbero gravati quasi esclusivamente sul Comune.

