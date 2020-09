Formia cardio-protetta: montato il primo defibrillatore nel centro città

Formia – Formia sempre più città cardio protetta. Dopo il defibrillatore montato a Penitro, dato in dotazione alla comunità grazie all’associazione Ekoclub e ubicato all’esterno della Farmacia, arriva il primo defibrillatore montato nel centro città, proprio nei pressi del Municipio di via Vitruvio.

“È il primo di 10 che saranno montati su tutto il territorio comunale, dai borghi collinari agli arenili di Gianola e Vindicio. Dieci zone – spiega il sindaco di Formia, Paola Villa – dove il defibrillatore farà da avamposto alla prevenzione e alla cura della salute dei cittadini. Sabato 26 settembre per ampliare coloro che sono in grado di utilizzare i defibrillatori, ci sarà un corso di formazione per tutto il personale in forze della società dei parcheggi K-city, oltre ad alcuni agenti di polizia municipale, che stando su strada sono tra coloro che possono prima di altri intervenire. Il prossimo passo sul quale lavorare sarà quello di reperire fonti economiche per dotare di defibrillatori tutte le scuole comunali”.

