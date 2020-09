Fiumicino – “La scuola sta per ricominciare! Dopo mesi di assenza dalle aule scolastiche i nostri figli sono in procinto di ricominciare gli studi interrotti causa il virus Covid 19. Saranno pronti? Avranno fatto i compiti consigliati dalle insegnanti? E’ questo che si sono chiesti i genitori e i membri dell’Associazione I Due Liocorni che hanno dato avvio ad una nuova iniziativa sul territorio di Testa di Lepre e dintorni: un laboratorio educativo dove, fino alla riapertura delle scuole, si faranno ripassi e compiti scolastici.

Ma non solo! Dopo il dovere anche il piacere! Ed ecco i giovanissimi fruitori di questo servizio di nuovo a giocare all’aperto con gli educatori della nota associazione di Fiumicino, appunto la onlus odv “I Due Liocorni” che nella sua sede di via Carlo Formichi 42, a Testa di Lepre, offriranno un supporto di ludoteca abbinata allo studio. Una saggia iniziativa apprezzata da genitori ed insegnanti, che tra breve avvieranno, ognuno nei propri ambiti, questo nuovo approccio con i propri ragazzi impegnati nello studio.

I Due Liocorni sono da tempo noti nel territorio. Corsi di teatro per bambini ed adulti, ginnastica dolce, fantacarnevale, festival delle arti, collaborazione con le scuole e le istituzioni locali e comunali, e tanto altro ancora hanno fatto da corolla alla loro bella sede, data in uso modale dall’Arsial nello storico casale che sorge nel magnifico Borgo della periferia di Fiumicino” – Lo dichiara in un comunicato Patrizio Pavone, dell’associazione i Due Leocorni.

