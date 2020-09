Pomezia – Sono partiti i lavori di ristrutturazione del muro di recinzione che circonda il perimetro della scuola primaria di via Cincinnato a Pomezia, crollato a novembre scorso a causa di una violenta tromba d’aria. Il muro, 90 metri lineari costruiti in blocchetti di tufo, sarà completato nel giro di due settimane e i lavori non interferiranno in alcun modo con l’avvio dell’anno scolastico.

“Sono ormai conclusi i lavori di manutenzione straordinaria per l’emergenza Covid-19 nelle scuole del territorio che consentiranno a docenti, personale scolastico e studenti di tornare in classe il prossimo 14 settembre in sicurezza – spiega l’assessora Federica Castagnacci –. La ristrutturazione del muro di recinzione della scuola di via Cincinnato, già in programma prima dell’emergenza Coronavirus, ma slittata a causa del lockdown, va ad aggiungersi agli interventi messi in campo in questi mesi sulle scuole”.

Foto 3 di 4







“La violenta tromba d’aria che si è abbattuta sulla nostra città a novembre scorso ha causato diversi danni, anche ai plessi scolastici – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – . Oggi interveniamo ristrutturando tutto il muro di recinzione della scuola di via Cincinnato con lavori del valore di circa 40 mila euro, rimborsati in parte dal fondo calamità naturali della Regione Lazio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia