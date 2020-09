Scuole superiori: a Formia anche loro riapriranno il 24 settembre

Formia – Ora è ufficiale: a Formia tutte le scuole di ordine e grado riapriranno il 24 settembre. Dopo una prima ordinanza che riguardava solo infanzia, elementari e medie, infatti, il sindaco, Paola Villa, ha deciso di firmarne una nuova, che riguarda esclusivamente l’apertura posticipata delle scuole superiori.

Una scelta ponderata, quella del sindaco Villa, che ha voluto ascoltare anche le esigenze dei presidi del territorio. “Gli istituti Fermi, Filangieri, Celletti e Pollione Cicerone – ha spiegato il Primo cittadino – hanno sottolineato che persistevano alcune criticità che, così stando le cose, non avrebbero permesso una riapertura in sicurezza per il 14 settembre, soprattutto considerando le nuove norme per il contenimento del coronavirus.

In particolare – conclude il Sindaco – è stata segnalata la carenza di organico del personale docente, la mancanza degli insegnanti di sostegno per gli alunni con disabilità, la mancanza di assistenza specialistica per gli alunni disabili gravi che se ne avvalgono, la mancanza del personale Ata, atto a garantire l’entrata/uscita di sicurezza degli alunni e, infine, la mancata consegna degli arredi (banchi, sedie etc..) da parte sia dell’Ente locale che del Ministero”.

Non solo, quindi, problemi relativi al Referendum e alla relativa spesa pubblica che avrebbe gravato sul Municipio, in caso le scuole coinvolte in qualità di seggio elettorale avessero riaperto il 14, con una doppia disinfezione e sanificazione. Le scuole del territorio tutte si dichiarano in difficoltà sotto vari punti di vista, confermando una riapertura dell’anno scolastico che si preannuncia come un difficile rebus da risolvere.

