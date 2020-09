Taglio dei parlamentari, “sì” o “no”? Il referendum costituzionale spiegato dall’esperto

Roma – Il 20 e 21 settembre i cittadini italiani saranno chiamati a votare per il referendum costituzionale che prevede l’ormai famoso “taglio dei parlamentari” (leggi qui).

In caso di vittoria del “sì”, infatti, i membri del Parlamento italiano diminuirebbero dagli attuali 945 a 600: nello specifico, i deputati della Camera si ridurrebbero da 630 a 400, mentre i senatori passerebbero da 315 a 200. Si tratta, dunque, di una scelta molto importante per il futuro della vita politica del Paese, e non tutti hanno già le idee chiare.

Per fugare (quasi) ogni dubbio, ci siamo rivolti al professor Cesare Mirabelli, giurista ed ex presidente della Corte costituzionale.

E’ vero che, riducendo il numero dei parlamentari, verranno considerevolmente abbattuti i costi della politica?

Il risparmio, rispetto al bilancio pubblico e delle due assemblee, è molto modesto. Non credo che questo debba essere il fulcro della questione. E’ giusto evitare gli sprechi, nel pubblico come nel privato, ma dobbiamo tenere a mente che il funzionamento delle istituzioni e della nostra democrazia ha e avrà sempre, inevitabilmente, un costo. In ogni caso, come dicevo, ritengo che questo non sia un argomento su cui poggiare un’eventuale modifica nel sistema di rappresentanza.

Davvero rischiamo di compromettere il principio della rappresentatività democratica?

Questa è un’estremizzazione delle valutazioni. Non è la rappresentatività degli eletti a venir meno, ma il loro numero. Oltretutto, è sempre bene ricordare che ciascun eletto rappresenta la nazione, non il collegio che l’ha eletto. Certo, il collegamento fra collegio e singoli parlamentari è importante, ma è già stato fortemente attenuato dall’attuale sistema elettorale a due liste. Sono molti, infatti, gli aspetti che potrebbero e dovrebbero essere rivisti: il sistema elettorale più diretto è quello uninominale ma, se maggioritario puro, rischia di marginalizzare o addirittura di eliminare le minoranze, che invece sono parte integrante della vita politica dell’Italia. In definitiva, bisogna escogitare un sistema che assicuri la funzionalità delle due assemblee elettive e che consenta di avere una maggioranza parlamentare.

Quali sono, dunque, le ragioni del “sì”?

Premetto che entrambe le posizioni, tanto quella del “sì” quanto quella del “no”, seguono degli itinerari che sono logici e perfettamente legittimi. Tra le ragioni del “sì” abbiamo, oltre al risparmio sulla spesa pubblica, una maggiore efficienza di Camera e Senato, che dovrebbe, in quest’ottica, migliorare la qualità della rappresentanza. In più, i sostenitori del “sì” credono che questa riforma potrebbe stimolarne, quasi a cascata, delle altre.

Quali, invece, quelle del “no”?

D’altra parte, per i sostenitori del “no” il risparmio è troppo esiguo e si rischia che la rappresentanza si attenui. Inoltre, la fazione del “no” sottolinea come la qualità e la funzionalità degli eletti non dipenda dal loro numero: al contrario, un taglio così netto del numero dei parlamentari potrebbe creare molte difficoltà alle due camere, e soprattutto al Senato, nello svolgimento del loro lavoro. Infine, sostengono che questa sia una riforma isolata, priva di un contesto che le dia un senso e che quindi, in sostanza, rischi di dissestare il sistema e basta.

(Il Faro online – Foto © Ansa)