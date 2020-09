Tarquina posticipa il rientro a scuola al 28 settembre: ecco l’ordinanza

“Dopo una serie di colloqui con i Dirigenti Scolastici effettuati in questi giorni e di sopralluoghi effettuati, ho considerato la necessità di firmare un’ordinanza sindacale la quale, alla luce di oggettive criticità sanitarie riscontrate, si rimanda l’apertura delle scuole di ogni ordine e grado programmata per il 14 settembre al 28 settembre 2020″. Lo rende noto in un comunicato stampa il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi.

“Oltre ad avere poco senso interrompere per alcuni le lezioni dopo pochi giorni, – prosegue il Sindaco – con le necessarie sanificazioni ed igienizzazioni di locali utilizzati per la consultazione referendaria, ritengo doveroso risolvere le difficoltà ed i disagi a cui andrebbero incontro inevitabilmente studenti, famiglie e personale scolastico.

Nel contempo abbiamo anche collegialmente ritenuto necessario riaprire i termini dell’iscrizione al trasporto scolastico, per venire incontro a quelle famiglie che, con i nuovi ed inevitabili orari di entrata ed uscita scaglionati, si sono trovati ad aver bisogno di usufruire del servizio scuolabus”.

“E’ mio dovere tutelare la salute pubblica – conclude Giulivi – e mantenere in sicurezza l’intera comunità cittadina”.

