Allagamento a via della Gente Salinatoria: Ostia Antica e Saline senz’acqua

Ostia – Più gravi del previsto i danni della perdita d’acqua a via della Gente Salinatoria (leggi qui). Da diverse ore infatti i quartieri di Ostia Antica e Saline sono rimasti senza acqua corrente, in un problema che sta portando evidenti problemi a tutti i cittadini locali.

Il pronto intervento di ACEA si è presentato verso le 17:30 alla conduttura principale di via dei Romagnoli, incaricato di chiudere la perdita d’acqua e riparare il danno occorso. I lavori di manutenzione dovrebbero durare fino alle ore 20/21 di questa sera.

Si prevede una serata complicata per i residenti di Ostia Antica e Saline, che vedono chiusi anche i 4/5 nasoni pubblici della zona. Le fontanelle risultavano l’unico mezzo gratuito per fare scorte d’acqua, con la cittadinanza che adesso dovrà valutare metodi alternativi per portarla a casa.

