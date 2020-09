Civitavecchia, la Maiorino (M5S) parteciperà alla presentazione del libro di Michele Capitani

Civitavecchia – “Nell’ambito dell’iniziativa “Libri in Movimento”, un vero e proprio book sharing cittadino partito lo scorso weekend nella sede di via Cialdi 28 e che ha riscosso un notevole successo, siamo lieti di annunciare che sabato 12 settembre 2020 presenzierà la senatrice Alessandra Maiorino della Commissione giustizia, femminicidio e Diritti umani, la quale spiegherà le ragioni e l’importanza di votare Si al referendum del 20 e 21 settembre”. Lo comunica in una nota stampa il Movimento 5 Stelle di Civitavecchia.

“L’ autore del giorno – proseguono dal M5S – sarà Michele Capitani che alle 17:00 presenterà il suo libro intitolato “Storie del nostro nascondino’.

Vi aspettiamo numerosi come per il precedente appuntamento e ricordiamo il book sharing tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 20:00″.

“La cultura – concludono – è l’unica arma contro ogni forma di violenza”.

