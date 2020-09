Fiumicino – “Proseguono a ritmo serratissimo i lavori negli edifici scolastici e nelle aree di pertinenza per permettere un inizio dell’anno scolastico insicurezza”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Alla scuola Colombo di Focene è pronta la seconda entrata, è stata ultimata la pavimentazione esterna ed è stata ampliata un’aula spostando una parete – spiega l’assessore -. Continua la tinteggiatura dei locali messi a disposizione dalla Curia e che useremo come aule scolastiche e, contemporaneamente stiamo eseguendo i lavori di adeguamento chiesti dagli istituti scolastici per affrontare l’anno nuovo”.

Foto 3 di 4







“Nelle aree esterne agli edifici scolastici – prosegue Caroccia – altre squadre della manutenzione stradale stanno provvedendo allo sfalcio dell’erba, oltre che alla sistemazione della cartellonistica stradale, delle strisce pedonali e degli stalli per gli scuolabus“.

“I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni -conclude l’assessore – per completare quante più opere possibili in tempo per il 14 settembre“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino