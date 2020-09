Fondi posticipa con ordinanza l’inizio dell’anno scolastico a lunedì 28 settembre

Fondi – Anche a Fondi è stata redatta ordinanza che posticipa l’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021. A renderlo noto è il vicesindaco, Beniamino Maschietto, con apposita ordinanza, la numero 50. Il provvedimento stabilisce il posticipo dell’inizio delle attività didattiche a lunedì 28 settembre 2020.

“Nei giorni scorsi – hanno reso noto dall’amministrazione comunale di Fondi – i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi ‘Amante’ e ‘Aspri’ avevano chiesto il differimento della data di inizio delle lezioni, motivandolo con una serie di criticità tra le quali l’organico incompleto, la mancata consegna degli arredi e dei Dpi nonché i lavori ancora in corso e l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico in osservanza delle disposizioni sul distanziamento.

Sono stati sentiti anche il dirigente dell’I.C. ‘Garibaldi’ e i dirigenti scolastici degli Istituti di Istruzione Superiore presenti sul territorio del Comune di Fondi, i quali hanno condiviso le criticità già espresse dai dirigenti degli Istituti Comprensivi, si è preso altresì atto dell’evolversi della situazione epidemiologica e della ripresa della diffusione dei contagi da Covid-19 e sono state prese in considerazione anche le problematiche ancora esistenti in materia di distanziamento, di fornitura di banchi monoposto, di test sierologici nonché di trasporto scolastico e Tpl”.

Oltre a quelle elencate sono state altre le ragioni che hanno spinto il vicesindaco a redigere l’ordinanza. “Il provvedimento è stato emesso – hanno evidenziato ancora nella nota – anche in ragione dell’immediata sospensione delle lezioni per le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre prossimi, considerato che i plessi scolastici sono prevalentemente sede di seggi elettorali, con la conseguente necessità di procedere ad una doppia attività di disinfezione e sanificazione i cui costi graverebbero per lo più sull’Ente”.

Ricorrendo pertanto le condizioni di necessità e urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali rivolte a posporre l’inizio delle attività didattiche il vicesindanco Maschietto ha provveduto ad emanare l’Ordinanza odierna.