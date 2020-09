Friedkin, soggiorno extra lusso a Ladispoli per il nuovo patron della As Roma

Ladispoli – I Friedkin sbarcano a Trigoria ma si riposano a Ladispoli. I nuovi proprietari texani della As Roma sono arrivati, il 10 settembre, nella Capitale in grande riservatezza ma non vi hanno fatto tappa per la notte, infatti, per tutelare la loro privacy e per tenersi lontani dal clamore dei tifosi si sono rifugiati lungomare.

Subito dopo aver messo piede a Roma sono andati immediatamente a Trigoria, dove hanno incontrato l’allenatore Paulo Fonseca e successivamente la squadra per i saluti di rito, prima di spostarsi sul campo d’allenamento per seguire l’intera seduta dei giallorossi.

Verso sera si sono recati a “La posta vecchia”, un lussuoso albergo di Ladispoli in stile rinascimentale, che affaccia sul mare lontano da occhi indiscreti. Lì il presidente della Roma Dan Friedkin e figlio hanno deciso di alloggiare per i quattro giorni, che passeranno in Italia.

I magnati texani hanno affittato l’intera villa, per cui spendono 20 mila euro al giorno, infatti, l’hotel non è al momento disponibile per chi volesse alloggiarvi anche una sola notte, ma è invece aperto solo per richieste esclusive come quella dei Friedkin, che hanno scelto di godersi tutte le meraviglie di questo albergo.

(Il Faro online)