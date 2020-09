Il para ice hockey non si ferma: l’Italia in preparazione, sognando le Paralimpiadi

La Nazionale azzurra di para ice hockey guarda già a Pechino 2022. La prossima Paralimpiade invernale è ancora lontana, ma la squadra allenata da Massimo Da Rin ha ben chiaro l’obiettivo di questi due inverni e lo scorso weekend si è radunata a Fondo (Tn) per la seconda volta in questa seconda parte del 2020, a quasi due mesi di distanza dall’ultimo appuntamento di luglio, quando era ripartita da Torino in seguito al lockdown.

I Giochi cinesi sono il sogno, che passa però dai Mondiali di Ostrava: l’appuntamento iridato, al momento, è in calendario per il mese di maggio 2021. “È stato un raduno molto duro e al tempo stesso positivo, con la squadra quasi al completo, rispetto a quello più ristretto di luglio a Torino. In particolare, è stato bello riabbracciare Gigi Rosa dopo la squalifica: il gruppo è molto contento di riaverlo perché è un cardine della nostra Nazionale – ha dichiarato Mirko Bianchi, assistant coach italiano -. Un’altra piacevole novità è stato l’innesto di Terry Rosini, preparatore atletico dell’Under 20 dell’hockey in piedi. Ha lavorato con atleti di grande livello e ha messo la sua esperienza al nostro servizio. Sarà davvero una figura fondamentale per fare un salto di qualità sotto il punto di vista della preparazione atletica, del lavoro aerobico, del riscaldamento e della prevenzione dagli infortuni. I ragazzi sono entusiasti“.

Il prossimo appuntamento azzurro sarà dall’1 al 4 ottobre con le tre amichevoli con la Germania a Fussen. I tedeschi erano stati gli ultimi avversari affrontati a fine febbraio a Egna, appena prima del lockdown. Confermata anche la decima edizione del Torneo di Torino, intitolato all’indimenticato Andrea “Ciaz” Chiarotti, in calendario a gennaio 2021.

Il prossimo 26 settembre, invece, il PalaTazzoli di Torino darà il la all’inizio del campionato per club.

