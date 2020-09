Minturno, l’ordinanza del sindaco fa slittare l’inizio dell’anno scolastico anche al liceo

Minturno – Anche il Liceo scientifico “Leon Battista Alberti” darà avvio al nuovo anno scolastico, quello del 2020/2021 il 24 settembre e non il 14 settembre. Dopo aver differito il rientro a scuola per i due Istituto compresivi di Minturno, il sindaco Gerardo Stefanelli ha emanato stamattina ordinanza con la quale dispone il rinvio dell’apertura anche per il liceo specificandone i motivi.

Un provvedimento che arriva alla luce di una serie di valutazioni formulate dal primo cittadino e tra le altre “l’emergenza internazionale dovuta al Covid 19, la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre prossimo, l’ordinanza del ministro dell’Istruzione che ha espresso perplessità circa la data di inizio delle lezioni connesse alle prossime consultazioni elettorali, la delibera della regione Lazio che ha approvato il calendario scolastico con inizio al 14 settembre”.

Disposizioni che non escludono “l’autonomia delle amministrazioni locali nel potere di disporre il differimento dell’apertura dell’anno scolastico se funzionale alla salvaguardia della salute dei docenti e degli alunni”. Una considerazione che Stefanelli ha sommato alla richiesta di “differimento della data di inizio delle lezioni avanzata dal Liceo Scientifico ‘Alberti’ di Minturno” ordinando “il differimento dell’inizio delle attività didattiche dell’istituto scolastico ‘Alberti’ di Minturno al 24 settembre 2020.