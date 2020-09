Ospedale a Ladispoli e Cerveteri, dalla Regione arriva l’ok al finanziamento

Roma – Nella seduta del Consiglio regionale di ieri, dedicata alle mozioni, sono stati approvati 11 atti di indirizzo, su temi di vario tipo, e respinti altri tre. Sanità, richiesta dello stato di calamità per la tromba d’aria a Viterbo, scuola, ambiente, attività produttive e altri ancora sono gli argomenti degli atti di indirizzo approvati.

Tre mozioni approvate sono a tema sanitario: una mozione impegna il Presidente della Regione a farsi carico del 50 per cento dei costi per il rinnovo dei contratti nella sanità privata, per le strutture private accreditate che applicano il Ccnl sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative; un altro atto di indirizzo impegna la Giunta ad approvare nel piano sanitario regionale i finanziamenti necessari per la realizzazione di un ospedale nel territorio di Ladispoli e Cerveteri.

(Il Faro online)