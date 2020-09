Perdita d’acqua a Ostia Antica, allagata via della Gente Salinatoria: strada chiusa

Ostia – Perdita d’acqua nel quartiere di Ostia Antica, con la Polizia Locale che ha dovuto chiudere momentaneamente via della Gente Salinatoria per la rottura di un tubo dell’acqua potabile.

L’enorme fuoriuscita d’acqua ha attualmente invaso tutta la via, dove la perdita ha coperto la strada dalla rotonda della via del Mare fino a via dei Romagnoli.

Il guasto idrico ha reso inagibile la strada, rendendo impercorribili anche i marciapiedi presenti. E’ finita sotto l’acqua anche la piazzola della fermata autobus, che risulta inutilizzabile e irraggiungibile ai pendolari Atac.

Secondo il Comitato di Quartiere Ostia Antiche Saline, non è la prima volta che via della Gente Salinatoria finisce sommersa dall’acqua. Il problema sarebbe legato a un logoramento dei tubi dell’acqua potabile, che rompendosi danno vita a imponenti fuoriuscite di liquido in strada. Per l’attuale guasto idrico, si stanno palesando problemi per i residenti e le attività commerciali che affacciano su via delle Gente Salinatoria: l’acqua potabile infatti non arriva verso gli appartamenti e i negozi presenti in questo quadrante.

