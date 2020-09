Pomezia, si terrà sabato 12 settembre il flash mob per l’Eutanasia Legale

Pomezia – “Sabato 12 settembre 2020, dalle ore 10:30 alle ore 11:30, saremo in Piazza Indipendenza per ribadire la necessità dell’Eutanasia Legale”. Lo dichiara in una nota l’Associazione Luca Coscioni di Pomezia.

“La Corte costituzionale – prosegue l’Associazione – ha riconosciuto il diritto ad accedere al suicidio medicalmente assistito, attraverso il Sistema Sanitario Nazionale, alle persone pienamente capaci di intendere e volere, affette da patologia irreversibile fonte di gravissime sofferenze e dipendenti da trattamenti sanitari salvavita. Ma in assenza di una legge, che stabilisca in modo preciso le procedure, tale diritto non risulta fruibile da nessuno”.

“Scendiamo in piazza per rilanciare la necessità del dibattito parlamentare, in occasione del settimo anniversario dal deposito in Parlamento della proposta di iniziativa popolare Eutanasia Legale. Questa è la tappa di una mobilitazione nazionale con raccolta firme, che andranno ad aggiungersi alle quasi 140 mila raccolte finora”.

