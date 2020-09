Regione Lazio, Califano (Pd): “Sottoscritto la legge sul caregiver familiari”

Regione Lazio – “Oggi ho sottoscritto una importantissima proposta di legge dei colleghi Battisti e Ciani, quella sui caregiver familiari, figure fondamentali per il sostegno alle persone non autosufficienti, anziane o disabili.

Il caregiver familiare è colui che si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza continuata senza avere alcuna copertura: periodi di riposo, ferie, contributi economici. Persone che svolgono un ruolo centrale senza però che siano davvero tutelate.

Da qui l’importanza della proposta di legge Battisti – Ciani che ho voluto sottoscrivere: garantire e riconoscere sostegni economici, formativi, di orientamento e periodi di riposo.

Nello specifico, come riporta la proposta, si vuole assicurare ai caregiver familiari che ne faranno richiesta l’informazione e l’affiancamento nell’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali, una formazione specializzata finalizzata (laddove necessaria e richiesta), supporto per evitare il rischio di burnout, il sollievo di emergenza e di tipo programmato anche in maniera ricorrente (ferie, riposo).

Un modo per supportare queste figure che rivestono una importanza centrale e fondamentale per il sistema sociale italiano.

Un ringraziamento vai a Sara Battisti e Paolo Ciani per aver intrapreso questo percorso” – Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

