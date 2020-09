Riparata la perdita di via della Gente Salinatoria: torna l’acqua nelle case di Ostia Antica e Saline

Ostia – Si è concluso in serata l’intervento di manutenzione idraulica a via della Gente Salinatoria, dove i tecnici di Acea hanno riparato la perdita d’acqua occorsa dalle prime ore di venerdì mattina.

I tecnici stavano lavorando sul posto dalle ore 17:30 (leggi qui), in un lavoro che lasciava presagire una grande difficoltà per riparare il guasto. Da stamattina sono stati tantissimi i litri d’acqua potabile riversati in strada, che hanno bloccato la tratta urbana che collega la via del Mare a via dei Romagnoli per quasi 12 ore.

Attualmente la perdita d’acqua è stata chiusa, con i tecnici dell’Acea che sono riusciti a riparare i tubi guasti. Una risoluzione che ha riportato l’acqua nelle case dei cittadini di Ostia Antica e del quartiere Saline.

Foto: Maurizio Sagrazzini

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio