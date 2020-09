Roma, arriva la nuova linea circolare 424 San Basilio-Ponte Mammolo

Roma – Aumentano e migliorano i collegamenti tra i quartieri Casal Monastero e San Basilio nella periferia nord-est di Roma e la linea B della metropolitana. Da lunedì 14 settembre 2020 sarà attiva la nuova linea circolare 424, grazie alla quale la zona di San Basilio avrà un collegamento diretto e dedicato con il nodo di interscambio della stazione della metro B di Ponte Mammolo. Il percorso di un’altra linea, la 404, sarà invece modificato per consentire una connessione più rapida tra i due quartieri e la fermata della metro B di Rebibbia.

La nuova linea 424 sarà attiva dal lunedì alla domenica dalle ore 5:30 alle ore 00:10 e sul percorso offrirà anche un secondo punto di connessione con la metro B alla stazione Rebibbia.

“Dalla prossima settimana due zone popolose del quadrante nord-est potranno contare su collegamenti diretti e più veloci con le stazioni della metro B e quindi con il centro città. Un cambiamento importante con cui diamo una risposta concreta alle richieste dei cittadini e che si inserisce in un piano complessivo di riorganizzazione della rete bus di Roma”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Miglioriamo e potenziamo la rete nelle periferie della nostra città. La nuova linea 424, a esclusivo servizio del quartiere San Basilio, consentirà a cittadini e residenti di raggiungere facilmente e in modo più rapido un importante nodo di interscambio come la stazione della metro B di Ponte Mammolo”, aggiunge l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

“Un passo importante per andare incontro alle esigenze di un quartiere di periferia che in questo modo avrà un collegamento più efficace verso la metro B”, dichiara il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno.

