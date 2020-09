Roma, entra nel pronto soccorso e spruzza spray urticante contro i sanitari

Roma – Panico ieri alle 23 al pronto soccorso dell’ospedale Vannini, a Roma. Un 38enne romano, con precedenti di polizia, si è introdotto nel nosocomio spruzzando spray urticante contro i sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e i colleghi della stazione Torpignattara.

Il pronto soccorso è stato chiuso in via precauzionale per diverso tempo. Il 38enne è stato fermato poco dopo nei pressi dell’abitazione della madre in piazza Marranella. Alla vista dei militari ha provato a fuggire con un taxi, ma è stato bloccato. Al momento è trattenuto in caserma e la sua posizione è al vaglio.

L’uomo, secondo quanto si apprende, era arrivato al pronto soccorso con un coetaneo che aveva poco prima malmenato. Gli uomini della vigilanza gli avevano negato l’accesso per disposizioni anti Covid: da qui è nata la discussione che ha portato il 38enne ad usare lo spray urticante prima contro le guardie giurate e poi contro i sanitari.

L’uomo è poi scappato ed è stato raggiunto e fermato dai militari dell’Arma. Le guardie giurate hanno riportato lesioni per 2 e 10 giorni di prognosi mentre i medici stanno bene. Il pronto soccorso è rimasto chiuso per 4 ore. (fonte Agi)